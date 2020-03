L'Olbia fa compagnia ai tifosi: diretta Instagram domenicale per replicare un pre gara

Nell'ennesima domenica senza calcio, bella iniziativa dell'Olbia di patron Alessandro Marino, che decide di allietare per un breve lasso di tempo i propri tifosi con una diretta Instagram dallo stadio "Nespoli" (dove ovviamente sono state mantenute tutte le misure cautelative volute dal Governo). Il club, con l'aiuto della speaker ufficiale, ha infatti deciso di replicare via social il rito dell’ingresso in campo dei giocatori bianchi, leggendo i nomi della rosa e mandando le canzoni che di solito accompagnano il rituale pre gara: ecco quindi il canto della tradizione popolare sarda No potho Reposare (che riecheggia prima dell'ingresso in campo), seguito poi da un'altra canzone sarda, S’Indatharaiu (che al "Nespoli" ha il via quando i giocatori stanno entrando sul rettangolo verde).

Diretta conclusa con Un’estate italiana, la colonna sonora dei Mondiali Italia '90 cantata da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che era stata votata in un precedente sondaggio Instagram dai followers dell'Olbia.