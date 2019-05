L'Olbia si gode Belloni: primo 2003 a esordire fra i professionisti in Italia

Esordire fra i professionisti a 16 anni, seppur solo per qualche minuto nel finale di gara, è un qualcosa che difficilmente si può scordare. Per Luca Belloni la data del quattro maggio sarà indelebile visto che proprio in occasione della sfida contro la Pro Vercelli il centrocampista classe 2003 ha fatto il suo ingresso nel calcio dei grandi (primo della sua classe a esordire in Italia fra i professionisti), un regalo anticipato per i 16 anni che compirà dopodomani. “Sono felicissimo perché non proprio non me l'aspettavo. Soltanto tre mesi fa sognavo la convocazione, oggi ho addirittura esordito. Giocare per la maglia della mia città è un'emozione indescrivibile", queste le parole del calciatore ai microfoni del sito ufficiale dell’Olbia, il club della sua città in cui è cresciuto fino ad arrivare in prima squadra.

Un esordio da favola come ricorda il club sardo tornando con la memoria a un episodio accaduto a fine gennaio, al termine della vittoria sull’Entella, quando il capitano del club Francesco Pisano, classe ‘86 e una vita al Cagliari in Serie A, avvicinandosi a Belloni – allora raccattapalle – gli domandò se avesse voluto giocare coi grandi ricevendo un timido sì come risposta. Tre mesi dopo ecco l’esordio sotto lo sguardo attento di un Pisano, “una figura fondamentale” per il giovane calciatore che sabato ha mosso i primi passi nel calcio vero.