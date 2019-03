La 13^ porta bene a Gudjohnsen: primo gol italiano per il figlio d'arte

Sono servite 13 partite (8 in Serie B con la maglia dello Spezia, e 5 in Serie C col Ravenna) al figlio d’arte Sveinn Aron Gudjohnsen per segnare il primo gol della sua avventura in Italia. Arrivato in estate per vestire la maglia dello Spezia l’islandese in Liguria ha trovato poco spazio, 63 minuti diluiti in otto presenze, venendo poi girato in prestito al Ravenna a gennaio per permettergli di trovare più spazio. In giallorosso il giocatore non ha trovato molto più spazio visto che solo in occasione della sfida contro la Feralpisalò ho giocato un tempo per intero. Per il resto pochi minuti del finale come accaduto nella sfida di domenica contro il Fano. Entrato al 20° della ripresa Gudjohnsen quasi allo scadere ha trovato la rete del definitivo 3-0 compiendo un grande gesto atletico: angolo dalla sinistra scodellato in mezzo all’area e avvitamento del centravanti che in mezza rovesciata ha mandato la palla dove il portiere avversario non poteva prenderla, un gol sotto la curva dei tifosi di casa che ha fatto esplodere la gioia del classe ‘98 e che potrebbe cambiargli le prospettive da qui a fine stagione.