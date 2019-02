© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’aria della Calabria sembra aver giovato al centravanti Andrea Bianchimano dopo sei mesi in Umbria in cui ha trovato raramente posto nonostante venisse da un campionato di Serie C, con la Reggina, da protagonista viste le 9 reti in 25 presenze della passata stagione. Sbarcato a Catanzaro a gennaio il centravanti classe ‘96 ha subito ritrovato la vena smarrita andando a segno in tre volte nelle tre gare giocate: una doppietta con la Casertana e poi la rete, in appena 13 minuti giocati prima dell’infortunio, contro la sua ex Reggina. In entrambi i casi sono arrivati i tre punti, segno che il centravanti in un brevissimo lasso di tempo è già diventato fondamentale per i giallorossi che ora sperano che l’infortunio subito nel derby calabrese sia di lieve entità. Un inizio scoppiettante per Bianchimano che spera di continuare così fino a giugno per poi avere una vera chance in Serie B nella prossima stagione.