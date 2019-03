'Viaggio nella C che funziona' sull'edizione odierna di Tuttosport che intervista Giorgio La Cava, presidente di quell'Arezzo che è passato nell'ultimo anno dalle macerie portate dal fallimento dell'esperienza Matteoni subentrato a Ferretti all'ascesa verso la Serie B (vicecapolista a 3 punti dalla Virtus Entella). Il numero uno amaranto parte proprio analizzando i problemi della terza serie: "Questo è un campionato assurdo. E tutto nasce al solito da chi presenta fideiussioni farlocche. Io, quando arrivai, ho dovuto pagare anche quelle precedenti del presidente Ferretti. Penso che una maggiore attenzione degli organi deputati al controllo sia necessaria per evitare che in futuro si ripresentino situazioni spiacevoli del genere. Servono poi regole chiare e ferree con club che presentino garanzie economiche certe e valide. Basta far entrare nel nostro mondo quei personaggi strani che tutti conoscono". Poi si passa alla disamina del mirino puntato sulla capolista ligure: "All'Entella è stato fatto di tutto. Meriterebbero di giocare in B e invece sono qui con noi. Hanno la fortuna di avere un presidente gentiluomo e ricco, una persona squisita. Penso proprio che torneranno subito dove devono restare. Se non ci fossero i chiavaresi magari noi potremmo vincere il campionato. Anche se il nostro è un girone durissimo con squadre molto competitive. Playoff? Il nostro obiettivo dev'essere quello di raggiungere la posizione migliore possibile in classifica. Questo Arezzo può far davvero sognare i tifosi...e anche me".