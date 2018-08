La Cava: "Resto in prima linea, al lavoro per il bene dell'Arezzo"

Il presidente dell'Arezzo Giorgio La Cava ha smentito le voci che parlavano di un'eventuale cessione del club: "Non devo smentire nulla - riportano i colleghi di AmarantoMagazine.it - perché il nulla non si smentisce. Resto in prima linea, al lavoro per il bene dell'Arezzo. Ribadisco la mia delusione per l'assenza di sponsorizzazioni importanti e aggiungo che se un imprenditore tiene veramente alla squadra della sua città, potrebbe anche fare il primo passo. Io mi comporterei in questo modo. Vorrà dire che aspetteremo con fiducia. Cutolo ha chiesto rassicurazioni a Testini. Io stamani ho chiamato il capitano e gli ho detto di stare tranquillo, di pensare solo al campo. Non c'è niente di cui preoccuparsi".