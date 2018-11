La Cavese costringe al pari la capolista Rende. Top & Flop

Cavese - Rende 1-1

© foto di Andrea Rosito

Pari e patta, gara condizionata dall'espulsione di Vono. La Cavese però non si è arresa e nel finale ha trovato un meritato pari contro la rivelazione Rende. Al 4' Rende già pericoloso: Franco serve Vivacqua a tutto campo, il numero nove biancorosso a tu per tu, con la palla defilata a destra, non riesce a superare Vono. Prova la risposta immediata il metelliano Migliorini: da fuori, col destro, senza eccellere in precisione. Il vero brivido per l'estremo ospite Savelloni arriva da un cross teso dalla destra, Favasuli stacca bene di testa, la palla termina di poco a lato. Si continua sullo stesso registro: Bettini per Manetta, colpo di testa con qualche sussulto. Poi la mazzata dell'inferiorità numerica: Vono esce fuori area in scivolata e per l'arbitro è chiara occasione da gol, scatta il rosso diretto. Modica toglie un attaccante per far entrare il portiere di scorta: nasce il 4-4-1 forzato. Arriva il vantaggio dei biancorossi ospiti, c'è la firma di Godano. Palla arpionata col destro, poi sinistro centrale che beffa il suo ex compagno di squadra. Proteste metelliane per presunta posizione di fuorigioco. Ancora pericoloso Godano al 37', stavolta la Cavese riesce ad arginare ma il numero uno del Rende, Savelloni risponde presente alla botta da fuori area di Migliorini. Segna Rossini ma è tutto inutile: è in fuorigioco. La Cavese non ci sta: mischia pericolosa in area di rigore, Savelloni sventa, la difesa calabrese fa il resto. Rosafio prova ad inventarsi un tiro a giro, il portiere calabrese è costretto a un intervento in tuffo. Blaze pesca Vivacqua, che sbaglia il controllo e la mette fuori. Quando nessuno l'aspetta più, ecco il pari: zampata di Flores Healtey a pochi passi da Savelloni, difesa anticipata e beffata.

Tabellino della gara

Cavese (4-3-3): Vono 4; Palomeque 6, Manetta 6, Silvestri 6, Bruno 6 (1'pt Inzoudine 5,5); Lia 5,5 (17' st Fella 6), Migliorini 6, Favasuli 6 (32' st Buda sv); Rosafio 6,5, Sciamanna 5 (1' st Flores Heatley 6,5), Bettini sv (20' pt De Brasi 6). A disp: De Rosa, Mincione, Logoluso, Licata, Agate, Zmimer, Dibari. All. Modica 6.

Rende (3-4-3): Savelloni 6,5; Sabato 6, Germinio 6, Minelli 6; Viteritt 6,5, Awua 5,5, Franco 6,5 (36' st Cipolla sv), Blaze 6; Vivacqua 6, Rossini 6, Godano 6,5 (15' st Laaribi 5,5). A disp: Borsellini, Palermo, Maddaloni, Sanzone, Di Giorno, Giannotti, Calvanese, Crusco. All. Modesto 6.

Arbitro: De Angeli di Milano 5

Reti: 27' pt Godano, 46' st Flores Heatley

Note: espulso Vono al 19' pt per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Bettini, Favasuli, Buda, Flores Heatley, Sabato. Recupero: 1'pt, 4'st.

Top & Flop della gara

Top:

Flores Heatley (Cavese): c'ha creduto fino all'ultimo assalto, il gol vale tanto anche per lui, che può tranquillamente rimettersi a caccia di una maglia da titolare che merita per impegno e voglia di emergere.

Godano (Rende): non si vede tantissimo ma si fa notare al momento giusto, andando a piazzare il secondo gol personale in campionato, roba da valere tre punti con maggiore attenzione difensiva calabrese nel finale.

Flop:

Vono (Cavese): l'uscita azzardata, al di là dell'interpretazione arbitrale, ha condizionato una partita che poteva prendere una piega diversa.

Awua (Rende): accanto a un buon Franco, appare leggermente spaesato, perde diversi contrasti in mezzo al campo.