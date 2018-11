La delusione è alle spalle. Questa Ternana punta alla B sul campo

© foto di Valeria Debbia

Dopo la delusione per il mancato ripescaggio ha tutta l'intenzione di riconquistare la Serie B sul campo. La squadra di De Canio da quando è tornata in campo, il 30 settembre, infatti ha subito mostrato di voler fare sul serio e di essere la grande favorita del Girone B di Serie C, che pure conta squadre importanti e ambiziose come LR Vicenza Virtus, Feralpisalò, Pordenone e Monza per citarne alcune. Otto gare giocate senza conoscere sconfitta e una crescita costante della squadra che davanti può permettersi anche il lusso di lasciare in panchina un centravanti di valore come Daniele Vantaggiato senza perdere qualità e incisività vista la presenza di Francesco Nicastro e Guido Marilungo, al sesto gol in otto gare. Nonostante il tour de force – tre gare in una settimana – la squadra umbra ha mostrato una tenuta atletica e mentale invidiabile che non pare essere stata intaccata dalle vicende extracalcistiche che a lungo l'hanno tenuta ferma e in bilico fra due campionati.

Ora la Ternana si trova ad appena due punti dalla vetta della sorprendente Fermana, ma con tre gare in meno che possono proiettarla davanti a tutte le altre anche con un discreto margine se il cammino proseguirà spedito come successo finora. Le basi del resto ci sono tutte: da una rosa all'altezza, con alcuni giocatori fuori categoria, a un tecnico esperto e voglioso di rilanciarsi che ha sposato un progetto a lungo termine nella passata stagione, quando le cose erano praticamente compromesse, con il preciso intendo di riportare le Fere dove meritano.