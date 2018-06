La Gazzetta dello Sport: "Al Siena basta Marotta. Sudtirol in orbita"

"Al Siena basta Marotta-gol. Quanti sprechi per il Catania. I toscani sfruttano un errore di Pisseri. Mazzarani e Curiale, occasioni buttate" e "Il Sudtirol va in orbita. Cosenza steso al fotofinish. Offredi para tutto, poi Cia al 91' regala l'ennesima gioia della stagione a Zanetti". Questi i due titoli principali della pagina dedicata alla Serie C dalla Gazzetta dello Sport, ovviamente incentrati sulle semifinali playoff d'andata.

Sulla gara del "Franchi" il pezzo riporta: "Mazzarani e Curiale sbagliano, Marotta (dodicesimo centro stagionale) segna e risolve a favore del Siena il match di andata con il Catania, ma i giochi per la finale sono rimandati al ritorno di domenica in Sicilia: c’è grande equilibrio, infatti, fra la squadra di Mignani e quella di Lucarelli ed è facile pensare che al Massimino si ripartirà quasi da zero".

Riguardo la sfida del "Druso", leggiamo: "Il Südtirol batte il Cosenza in pieno recupero ma la sensazione è che la strada verso la qualificazione sia ancora molto lunga. Un risultato che sta comunque stretto ai calabresi, che sono parsi superiori in ogni zona del campo e pericolosissimi in almeno due occasioni"