La Gazzetta dello Sport: "Catania-Trapani: il Lecce freme"

© foto di Giuseppe Scialla

Big match decisivo in vetta al Girone C della terza serie questa sera a Catania. La formazione di Cristiano Lucarelli ospiterà il Trapani terzo in classifica nel turno di campionato che invece ha visto riposare il Lecce primo. "Catania-Trapani: il Lecce freme" è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per la gara del 'Massimino' sul quale poi scrive: "Derby di Sicilia per 17mila tifosi. Lucarelli può avvicinare la vetta ma Calori se vince fa il sorpasso".