La Gazzetta dello Sport: "L'Arezzo ha trovato i nuovi proprietari"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Sembra essere arrivata finalmente la Primavera ad Arezzo. Ovviamente non si tratta di Primavera metereologica ma calcistica. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport ieri Giorgio La Cava e Massimo Anselmi hanno presentato la proposta d'acquisto per il club amaranto. Subito in mano al Tribunale tre assegni circolari per un totale di 62mila euro e altri 200mila per le spese correnti in attesa di costituire la NewCo per rilevare la società. La risposta alla proposta di acquisto è attesa per le prossime 48 ore ma filtra già ottimismo.