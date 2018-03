La Gazzetta dello Sport: "Padova, un pareggio che sa di vittoria"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Chiuso il turno infrasettimanale della Serie C La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, in particolare per il Girone B dove il Padova pareggia contro la Feralpisalò nel big match di giornata. "Un pareggio che sa di vittoria" scrive la rosea che poi continua: "Segna Guidone, risponde il capocannoniere Guerra: la Feralpisalò si salva, ma Bisoli avvicina la B".