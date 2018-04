La Gazzetta dello Sport: "Sorpasso in vista. Catania freme"

© foto di Giuseppe Scialla

"Sorpasso in vista. Il Catania freme. E con Lucarelli segnano tutti. Diciassette marcatori diversi, Curiale a quota 14: il Lecce è nel mirino". Così l'edizione siciliana de La Gazzetta dello Sport analizza, lato etneo, la corsa per la promozione in Serie C.

Il pezzo si apre così: "Una città che non sta più nella pelle. L'ultimo turno di campionato ha quasi ribaltato la situazione in cima alla classifica del girone meridionale di Serie C. Il Catania, sbancando Catanzaro e approfittando del pari del Lecce con il Siracusa, adesso è a due punti dalla vetta e dovrà beneficiare della sosta dei pugliesi che cade nel giorno dello scontro diretto tutto siciliano con il Trapani al Massimino".