La Gazzetta dello Sport: "Un Padova con vista sulla B"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Posticipo di Serie C che ha regalato nuove certezze di primato al Padova. "Un Padova con vista sulla B. Anche il Bassano s'inchina" titola in merito La Gazzetta dello Sport. Nel derby veneto contro il Bassano i biancoscudati si sono imposti in trasferta per 2-1 grazie alle reti di Ravanelli e Pulzetti in risposta al gol su rigore di Minesso. Adesso per la formazione di Pierpaolo Bisoli i punti di vantaggio sulla seconda in classifica nel girone B (la Sambenedettese, ndr) sono ben 11.