La Juve Stabia torna in Serie B: festa grande dopo il 2-1 alla Vibonese

© foto di Federico Gaetano

In virtù della vittoria per 2-1 contro la Vibonese, la Juve Stabia torna in Serie B. Le Vespe erano retrocesse in Lega Pro nella stagione 2013-2014 e conquistano ora la matematica promozione con due turni di vantaggio visto che la prossima è contro il Matera e arriverà la vittoria a tavolino. Oggi vantaggoi di Paponi, pari di Bubas e rete promozione per i campani di Mezavilla.