La Juve U23 perde, Piacenza primo. Rende a -1 dal Trapani: i risultati in C

© foto di Federico De Luca

Sconfitta interna per la Juventus Under 23: i bianconeri di Zironelli cedono il passo al Piacenza, che espugna il Moccagatta 2-0 con Di Molfetta e Sestu a segno. Seconda sconfitta di fila per la seconda squadra juventina, che resta così settima in classifica nel Girone A di Serie C, a 11 punti. Sale in testa invece il Piacenza: con questo successo gli emiliani si portano a 19 punti, due lunghezze di vantaggio sulla Carrarese, con due gare in meno rispetto ai toscani. La Triestina ottiene la seconda vittoria consecutiva nel Girone B: Giana Erminio battuta 3-1 grazie alle reti di Maracchi, Petrella e Mensah. Inutile il gol della bandiera di Rocco al 55'. Con questo risultato i giuliani salgono a 17 punti in classifica, -3 dalla Fermana capolista. Nel Girone C, il rende stende la Reggina all'ultimo minuto: quattro gol nel primo tempo, finito 2-2 con le reti di Viteritti e Vivacqua per i padroni di casa, doppietta di Tassi per gli ospiti. Al 90', però, Franco regala il 3-2 decisivo al Rende, che grazie a questa vittoria va a 20 punti, una sola lunghezza di ritardo dal Trapani primo in classifica.