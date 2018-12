© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche un'altra Juventus che sorride, per una volta. L'Under 23, impegnata nel campionato di Serie C, torna alla vittoria nel match contro la Pistoiese, ottenendo la prima in trasferta. Decide il gol di Di Pardo siglato dopo appena due minuti. Sospiro di sollievo per Mauro Zironelli, la cui posizione negli ultimi giorni sembrava in bilico, al netto delle difese da parte del club.