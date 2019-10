La Juventus U23 non decolla, ma Mota Carvalho vola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Juve U23 che, un po' sulla falsariga della passata stagione, stenta a decollare in un campionato di Serie C che ha adesso un tasso tecnico più elevato, e una competitività maggiore. Lo scivolone di ieri contro il Monza è stato un mini campanello di allarme, ma la strada, almeno per ora, è ancora lunga, e può tornare retta.

I numeri non sorridono - In sette gare giocate, sono solo 6 i punti conquistati, frutto di una vittoria e tre pareggi, cui seguono poi altrettante sconfitte: la classifica non sorride, recita un 17esimo posto che sarebbe l'equivalente di una zona playout, per quanto adesso sia presto per parlare di salvezza o promozione. A ogni modo, sorridono poco anche i dati relativi ai gol, con 14 reti subite e solo 9 segnate.

A decollare è Mota Carvalho - Si sa, il calcio si gioca in 11, ma chi può distinguersi, all'interno di un gruppo, c'è. E tra i bianconeri, allo stato attuale, è l'ex Entella Dany Mota Carvalho, sul quale in estate ha scommesso la Vecchia Signora, e che nel giro di poco è stato convocato anche con la Nazionale portoghese U21, dove si è messo immediatamente in ottima luce segnando 3 gol in 2 partite. Sono invece 6 i gol fatti in campionato, su 7 partite giocate. 6, più della metà di quelli segnati dalla squadra; e l'esatta metà di quelli che lo scorso anno mise a segno con l'Entella. Numeri che parlano chiaro.