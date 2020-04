La Juventus U23 resta in attesa di capire quale sarà il destino della Serie C di quest'anno

Dovesse concludersi anzitempo il campionato di Serie C, a differenza della Serie A, la Juventus si ritroverebbe con tutti i giocatori dell’Under 23 da ricollocare fino alla prossima estate. Si presentasse questa situazione, una parte del gruppo di Pecchia si andrebbe ad aggregare verosimilmente a quello di Sarri, alla Continassa. Altri giovani, invece, potrebbero aggregarsi alla Primavera, qualora si decidesse di far riprendere anche questo campionato. Per adesso si resta in attesa di capire quale sarà il destino della terza serie del calcio italiano in questa stagione: riprendere appena possibile, seppur con le restrizioni necessarie, anche qui sarebbe il desiderio di tutti.