La Lega Pro apre le porte agli studenti: mercoledì workshop formativo

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lega Pro apre le porte agli studenti. Mercoledì 15 gennaio, presso la sede della Lega Pro a Firenze, ha infatti organizzato uno workshop formativo rivolto agli studenti del Master in Strategie per il Business dello Sport, nato nel 2005 dalla collaborazione fra Verde Sport, Università Ca’ Foscari Venezia e Ca’ Foscari Challenge School. Il Master ha tra gli obiettivi quello di formare una nuova classe di manager per il mondo dello sport.

Il programma del meeting prevede dopo i saluti del presidente Ghirelli, l’intervento di Jacopo Tognon, Vicepresidente Lega Pro e Direttore scientifico del Master.

A seguire, spazio dedicato alle attività di alcune aree della Lega Pro: dall’agonistica con Tommaso Donati, a quella legale con Francesco Bonanni, all’amministrazione, finanza e controllo con Pier Paolo Naldoni, alla comunicazione con Alessandra Bianchi e Gaia Simonetti fino all’intervento sullo sviluppo strategico, commerciale e il marketing con Paolo Carito.

“Siamo felici di ospitare gli studenti, che si preparano sullo sport nei diversi ruoli - ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - per illustrare loro il modello della C, che fa della formazione il suo punto di base, non solo per i giocatori, ma anche per le varie professionalità che operano nel mondo del calcio”.