La Lega Pro chiede promozioni e retrocessioni. In D 31 squadre si ribellano

La situazione in Serie C continua a peggiorare, giorno dopo giorno. E se il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, vuole concludere la stagione sul campo anche nella terza divisione, dall'altro c'è un problema dovuto alle retrocessioni. Perché la proposta della Lega Pro è quella di promuovere le prime tre e retrocedere le ultime in D.

SUBITO LE RISPOSTE - Il Gozzano ha replicato subito con una nota ufficiale, anche perché farebbe parte delle tre retrocessioni decise a tavolino. Il problema del Coronavirus comunque affligge e molto i club, visto che è arrivato un deferimento per Siena e Catania, oltre che per il Trapani in Serie B.

SITUAZIONE INTRICATA - Anche perché nel frattempo c'è la lamentela da parte di alcune squadre di Serie D che retrocederebbero in seguito alla sospensione dei campionato. Trentuno club chiedono di rivedere la posizione della D, in quella che si prospetta una estate sorrida, non solo per il campionato di A ma anche per le aule dei tribunali.