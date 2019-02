La Lega Pro dispone il ritorno in campo del Pro Piacenza: date e orari

Fonte: Tuttoc.com

© foto di TuttoLegaPro.com

Il Pro Piacenza deve tornare in campo. La FIGC ha infatti chiesto alla Lega Pro il ripristino del regolare svolgimento del campionato. I match dei rossoneri sono stati quindi calendarizzati a partire da domenica. Di seguito la nota della Lega Pro:

Preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dalla FIGC attraverso la quale il Presidente Federale “al fine di evitare gravi pregiudizi alle altre società e quindi all’intero campionato” per la mancata disputa delle gare, chiede alla nostra Lega di disporre la regolare indizione delle prossime gare della società Pro Piacenza, sospese con C.U. FIGC n. 34/A del 23 gennaio 2019, nelle more delle verifiche relative al procedimento di revoca ex art. 16 NOIF, sentito il Consiglio Direttivo, la Lega Pro dispone, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare della società PRO PIACENZA. Si riporta pertanto il programma gare dall’8a alla 14 a giornata di ritorno per la società in oggetto, nelle date e con i relativi orari. Con successivo comunicato sarà resa nota la programmazione delle date dei recuperi della società Pro Piacenza.

8 a GIORNATA RITORNO – 17 FEBBRAIO 2019

GIRONE A

CUNEO PRO PIACENZA Domenica Ore 14.30

9 a GIORNATA RITORNO – 24 FEBBRAIO 2019

GIRONE A

PRO PIACENZA NOVARA Domenica Ore 14.30

10a GIORNATA RITORNO - 2 MARZO 2019

GIRONE A

LUCCHESE PRO PIACENZA Sabato Ore 18.30

11a GIORNATA RITORNO – 9 MARZO 2019

GIRONE A

PRO PIACENZA PIACENZA Sabato Ore 20.30

12a GIORNATA RITORNO – 16 MARZO 2019

GIRONE A

PRO PATRIA PRO PIACENZA Sabato Ore 16.30

13a GIORNATA RITORNO – 23 MARZO 2019

GIRONE A

PRO PIACENZA ALBISSOLA Sabato Ore 16.30

14a GIORNATA RITORNO – 30 MARZO 2019

GIRONE A

CARRARESE PRO PIACENZA Sabato Ore 14.30