La Lega Pro ricorda Favini: "È stato un maestro insuperabile"

© foto di Alberto Mariani/TuttoAtalanta.com

Il calcio e i giovani erano nel suo Dna e a loro ha dedicato tutta la sua vita: Mino Favini, storico responsabile giovanile dell’Atalanta per vent’anni, è scomparso questa mattina.

Favini era universalmente riconosciuto come un vero talent-scout del mondo del pallone: con lui tantissimi giocatori sono arrivati in serie A, partendo dal vivaio nerazzurro considerato uno dei più importanti in assoluto. La Lega Pro si unisce al cordoglio del calcio italiano, ricordandolo con affetto: per la Lega è stato un maestro insuperabile.