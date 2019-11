La miglior difesa di Italia è in Serie C: vince il Vicenza

© foto di Andrea Rosito

Con sole sette reti subite, come fa emergere la Lega Pro in un tweet, il reparto arretrato del Vicenza, a fronte delle 15 gare giocare, si laurea come miglior difesa di Italia.

Battendo anche i club di Serie A e Serie B che, complici le soste per le Nazionali, hanno anche disputato tre gare in meno a quelle giocate dai biancorossi e dalla C in generale.