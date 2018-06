La Nazione: “Esplode la gioia Robur. Catania ko ai rigori”

Spazio alla vittoria, ai calci di rigore, della Robur Siena in semifinale play off su La Nazione che titola: "Esplode la gioia della Robur. Catania ko ai rigori". I bianconeri si qualificano così, piuttosto sorprendentemente, per la finale di Pescara in cui incontrerà un'altra sorpresa come il Cosenza. “"L’epilogo più dolce dopo 120’ di battaglia (poco) sportiva contro un Catania bravo nel portare gli ingenui nel terreno più scosceso, quello della rissa e delle recriminazione. - continua il quotidiano - Non è però bastato e nonostante tutto la Robur Siena stacca il pass per la finale di Pescara dove incontrerà il Cosenza".