La Nazione sul Pisa: "Countdown per il mister"

Fresco di nomina, il nuovo direttore sportivo del Pisa Roberto Gemmi stringe i tempi per la scelta dell'allenatore che potrebbe essere annunciato la prossima settimana. "Countdown per il mister" titola stamattina La Nazione. Ancora tre o quattro giorni e poi anche il nodo allenatore sarà sciolto e il calciomercato potrà, finalmente, entrare nel vivo. Roberto Gemmi sta lavorando ventre a terra per individuare il prima possibile la guida tecnica insieme al quale cominciare la costruzione del Pisa edizione 2018/19. La conferma di Petrone è sempre possibile.