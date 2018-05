La Nuova Venezia: "Mestre penalizzato di 2pt. Parte ricorso d'urgenza"

© foto di Alessio Lamanna

E' giunta nella giornata di ieri la penalizzazione ai danni del Mestre per violazioni CO.VI.SO.C.. Un piccolo terremoto per la società arancionera che quest'oggi viene analizzato dalle colonne de La Nuova Venezia: "Questione Irpef. Mestre penalizzato di due punti. Parte il ricorso d'urgenza".

Il pezzo prosegue: "La società aveva nei giorni scorsi sostenuto di aver pagato il dovuto già il 27 marzo e l'azienda esterna che gestisce per conto del Mestre i pagamenti e i contributi si era fatta carico di tutte le responsabilità affermando di non aver interpretato la norma in modo corretto e sgravando, di fatto, l'AC Mestre da ogni colpa. Ma il giudice non ha accolto questa spiegazione [...] Anche Zironelli, rispettando la linea dettata dalla società, ieri ha evitato ogni commento, ma non ci vuol molto a capire l'amarezza del tecnico che ha guidato la squadra in questa prima avventura in serie C dell'attuale gestione. Intanto il ricorso verrà presentato e seguirà la procedura d'urgenza per avere una risposta in tempi più stretti possibile".