La nuova vita di Gasperi. Perno davanti la difesa per consacrarsi e salvare il Legnago

Per Matteo Gasperi, centrocampista classe '97, a Legnago è iniziato un nuovo capitolo della propria carriera dopo le esperienze poco fortunate con Virtus Verona e Sudtirol nella passata stagione dove, anche a causa di diversi problemi muscolari non aveva trovato la giusta continuità. Arrivato in estate per rinforzare il club neopromosso in Serie C il giocatore è diventato subito un perno del centrocampo veneto dove ha ricoperto ogni ruolo nel rombo, ma è da perno davanti alla difesa – dove è stato schierato dopo l'infortunio di Yabrè – che Gasperi si sta consacrando come uno dei migliori elementi della categoria. A dirlo sono i numeri visto che in quel ruolo di mediano risulta essere il terzo miglior giocatore nei tre gironi per palle recuperate. Il Legnago spera che il rendimento del giocatore continui su questi numeri visto che anche dalla sua capacità di arginare le giocate avversarie passeranno le speranze salvezza di un club che attualmente è 15° nel Girone B.