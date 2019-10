La Paganese tira un sospiro di sollievo. TFN rigetta il deferimento del club

© foto di Giuseppe Scialla

La Paganese nella giornata di oggi ha potuto tirare un grande sospiro di sollievo e festeggiare. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti dato ragione al club campano in merito al caso delle ritenute IRPEF della passata stagione rigettando il deferimento del club e prosciogliendo Filippo Raiola.

Di seguito la sentenza arrivata quest'oggi:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Avv. Marco Santaroni – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 Ottobre 2019, a seguito del Deferimento n. 2945/187 pf19-20 GP/GC/gb del 10.9.2019 a carico del sig. Raiola Filippo e della Società Paganese Calcio 1926 Srl, il seguente

DISPOSITIVO P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il Sig, Raiola Filippo e la Società Paganese Calcio 1926 Srl.

Così deciso in Roma, in data 3 Ottobre 2019.