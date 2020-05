La Pistoiese guarda al futuro: siglato accordo biennale con nuovo sponsor tecnico

Una Pistoiese sempre più improntata sul futuro, nonostante il momento di incertezza che sta regnando da diversi mesi a causa della pandemia dovuta dal Covid-19. Il club orange, però, al netto delle difficoltà in cui versa l'economia mondiale, fa sapere di aver stipulato un accordo biennale con lo sponsor tecnico Legea, il cui marchio campeggerà sull'abbigliamento sportivo del club anche nelle prossime due stagioni.

Come fa sapere sempre la società, "in questa ottica è prevista, tra l'altro, la realizzazione della maglia personalizzata per il centenario arancione, che sarà una chicca imperdibile per i collezionisti, nonchè un indelebile ricordo per gli appassionati".