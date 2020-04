La Reggiana in campo per la Croce Verde: raccolta fondi per una nuova ambulanza

vedi letture

Sempre più vicina al territorio la Reggiana.

Come riferisce il club mediante nota ufficiale, infatti, la stessa società, nell’ambito dell’emergenza Covid-19 e con la collaborazione di Banco Bpm, ha dato il via a un progetto di crowdfunding in favore della Croce Verde: l'obiettivo è quello di raggiungere quota 110mila euro per l’acquisto di un mezzo di soccorso a disposizione dei presidi Ospedalieri di Reggio Emilia. Un mezzo attrezzato per far fronte all'attuale situazione di emergenza che rappresenterà anche in futuro un bene prezioso per la collettività.

Queste le dichiarazioni del presidente Luca Quintavalli: "Ci troviamo di fronte a qualcosa di unico, emblema di persone speciali quali i reggiani sono, un’unione di forze per un obiettivo comune, una dimostrazione di ‘altruismo conviviale’ che unisce sport, imprenditoria e volontariato per costruire qualcosa di eccezionale a favore della collettività che durerà nel tempo e che vuole essere un riconoscimento per chi si dona al prossimo - volontari, medici e infermieri - secondo l’altruismo tipico della nostra terra. Saremo uniti in una raccolta fondi con Banco Bpm e Croce Verde insieme ai cittadini, ai soci, alle aziende, ai nostri tifosi, per la realizzazione di un sogno, l’ambulanza granata che rappresenterà il simbolo di una città intera. Olmedo si spenderà quale “partner speciale” della raccolta, contribuendo nella realizzazione dell’ambulanza e versando un contributo reputato necessario e dovuto".