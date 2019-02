© foto di Federico Gaetano

La Reggina ha scelto il suo nuovo allenatore: dopo l'esonero di Cevoli, sarà Massimo Drago a guidare la squadra. In attesa di un comunicato ufficiale, il club ne ha dato l'annuncio in modo singolare, in modo analogo a quanto già fatto sul mercato: con un video, i cui protagonisti sono Daenerys Targaryen, la khaleesi di Game of Trhones, e uno dei suoi figli. Un drago, appunto.