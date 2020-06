La Reggina sogna Menez. Taibi fa sperare: "Ne parleremo dopo l’8 giugno"

In attesa di capire quello che sarà l'esito del Consiglio Federale circa la Serie C, la Reggina inizia a pensare anche in ottica futura, chiaramente con un occhio alla Serie B. Il sogno proibito del club è l'attaccante ex Roma e Milan Jeremy Menez, liberatosi dal Paris FC in Ligue 2.

Nome che, come riferisce il Corriere dello Sport, potrebbe anche divenire realtà. A tenere vive le speranze è il Ds Massimo Taibi: "Menez è un nome come tanti altri che interessano la Reggina. Ne parleremo dopo l’8 giugno".