La Reggina vince il derby e allunga, il Bari pareggia a Terni: +10 dei calabresi in classifica

La Reggina vince il derby e allunga in classifica: è Rivas a segnare l'1-0 che vale la vittoria esterna in quel di Catanzaro. Mentre Ternana e Bari impattano: 2-2 al Liberati, in una partita dalle mille emozioni. Con questo risultato, la Reggina si porta a +10 sui biancorossi, secondi in classifica. E tallonati dal Monopoli, che battendo a sua volta 1-0 il Rieti sale a quota 54, due lunghezze dietro al Bari.