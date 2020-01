La Samb si coccola Volpicelli. E la Salernitana osserva a distanza

Una stagione da incorniciare quella di Emilio Volpicelli, punto cardine del reparto offensivo della Sambenedettese, e stimatissimo da mister Montero.

In gol nel recupero della prima giornata di campionato, il classe ‘92 si è rivelato di grande sostanza per la squadra, con tre gol all’attivo e quattro assist vincenti finora serviti ai compagni: dati di non poco conto, non solo per la Samb, che si coccola il calciatore, ma anche per la Salernitana, che ne detiene il cartellino.

I tanti problemi che stanno emergendo per l’attacco granata, obbligheranno la dirigenza a fare riflessioni, e a valutare anche i prestiti che si sono contraddistinti: Volpicelli chiuderà l’anno a San Benedetto, ma il futuro potrebbe poi regalargli quella Serie B tanto attesa, che arriverebbe dopo una grande scalata partita dalla C.