La Sambenedettese in aiuto alla ricerca: i giocatori fanno una donazione

Un bel gesto di solidarietà quello dei calciatori della Sambenedettese, evidenziato da tuttosamb.it.

In questo momento di emergenza, con l'Italia messa in ginocchio dal Coronavirus, i calciatori rossoblù hanno deciso di fare una donazione per la ricerca, postando in varie Instagram stories i dati di associazioni certificate per fare altrettanto. L'iniziativa è partita dal difensore Luca Gelonese àcor e dall'attaccante Iacopo Cernigoi, immediatamente seguiti da Francesco Orlando, Samuele Massolo, Francesco Grandolfo e capitan Francesco Rapisarda.