La Sambenedettese nel segno di Cernigoi: primo in C a calare il poker

"Uno che fa quattro gol cosa gli vuoi dire? Da quando sono qui nessuno ha mai fatto quattro gol in una partita, quindi è solo da elogiare. Sicuramente sul 3-1 mi sentivo tranquillo, poi col 3-2 ho pensato che avremmo dovuto tribolare fino alla fine": parola del patron della Sambenedettese Franco Fedeli, che parla del suo attaccante Iacopo Cernigoi. Ieri a segno per ben quattro volte.

Il primo poker in Serie C - Mai successo, in questa stagione, che un calciatore segnasse quattro reti in una sola partita, per altro in un match di livello come quello contro il Piacenza. Ma alla doppietta del biancorosso Paponi, capocannoniere del Girone B di Serie C, ha risposto sonoramente proprio il classe '95, che ha anche consegnato tre punti pesanti alla sua Sambenedettese. Volando poi al secondo posto della classifica marcatori del raggruppamento di appartenenza.

L'occasione del riscatto - Dopo le 24 presenze in B con il Vicenza, Cernigoi ha sicuramente avuto meno fortuna di quella che avrebbe meritato, con il Pisa che ha creduto in lui a fasi alterne, non dandogli mai quella continuità che cercava e che ha comunque trovato poi con Paganese e Rieti: piazze che però, nelle rispettive stagioni, puntavano alla salvezza. Un passo oltre, invece, la Samb, che aspira ad altro: ecco quindi che per l'attaccante può esser questa l'occasione del riscatto.

Battuti i record personali in C - Un gol nell'esperienza vicentina, 3 a Pagani e 5 a Rieti, rispettivamente in 14 e 15 presenze. A oggi, Cernigoi ha battuto tutti i record personali: 7 reti in 8 partite. Iniezione di fiducia non indifferente.