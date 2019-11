© foto di Federico Gaetano

Gli occhi della Serie C su Matteo Brunori, stellina dell'attacco del Pescara. Stando a quanto riferisce pescarasport24.it, l'ex giocatore dell'Arezzo vanterebbe ancora estimatori in Serie C, con Piacenza e Modena in prima linea, ma anche il Teramo. Vedremo però se gli abruzzesi saranno disposti a lasciarlo partire.