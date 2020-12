La Serie C scrive a Governo: contributi e stop ai versamenti per mitigare la sofferenza dei club

La Serie C scrive al governo. In mattinata, è arrivata al ministro dello Sport, Spadafora, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Gualtieri, e al presidente della conferenza Stato/Regioni, Bonaccini, una missiva sottoscritta dai club di Lega Pro, così come da tutte le società delle leghe appartenenti al Comitato 4.0, per un totale di 245 società sportive.

Ghirelli rassicura i club. Con un’altra lettera, in questo caso inviata dal presidente Ghirelli e ricevuta da tutti i presidenti di Lega, e che TuttoC ha potuto visionare, il numero uno di via Jacopo da Diacceto ha provato a rassicurare le società, da tempo in attesa di risposte sotto il profilo economico, sui prossimi passi che si aspetta dalla politica. A metà settimana, scrive Ghirelli, saranno discussi e poi votati gli emendamenti alla legge di bilancio. I più interessanti per la terza serie sono a firma PD: l’emendamento Mancini sospende per 4 mesi i versamenti fiscali per federazioni, enti e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con la possibilità di pagare da maggio 2021, in unica soluzione o rete. L’emendamento Rossi, invece, propone l’estensione del credito di imposta anche al 2021. A tal proposito, giova ricordare che si discute la proroga di una norma rimasta finora su carta, in assenza del decreto attuativo, sul quale però la Lega assicura di continuare a sollecitare gli uffici di Spadafora.

Due proposte al governo. In attesa di riscontri su queste misure, la Lega Pro continua a muoversi nell'ambito delle iniziative del Comitato 4.0, che avrebbe proposto due nuove iniziative al governo: finanziamenti erogati dal Credito Sportivo e un contributo a fondo perduto per coprire le spese sostenute per la messa in sicurezza del campionato. Tentativi di mitigare la sofferenza economica dei club, che a oggi continua a farsi sentire, in maniera sempre più preoccupante, e anche i loro inevitabili malumori.