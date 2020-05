La Serie C si ferma: tre prime promosse e non solo. Ora decide il Consiglio Federale

“Priorità alla salute”. È sempre stato il mantra di Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro. Il primo campionato italiano a fermarsi: è del 21 febbraio la sospensione di Piacenza-Sambenedettese, agli albori dell’emergenza Coronavirus che poi ha spaventato il nostro Paese. Con la riunione in videoconferenza di oggi, i 60 club, quasi all’unanimità, hanno confermato la volontà di sospendere in via definitiva il campionato, mettendo un punto alla stagione 2019-2020.

Le tre prime promosse. E non solo. Lo stop comporterà, secondo i programmi di via Jacopo da Diacceto, la cristallizzazione delle attuali classifiche di Serie C. Almeno per quanto riguarda le prime posizioni dei tre gironi: Monza, Vicenza e Reggina sarebbero così promosse in Serie B. Tutti d’accordo anche nel richiedere lo stop delle retrocessioni, anche a costo di un virtuale aumento delle squadre per la prossima stagione: l’obiettivo è quello di evitare i ricorsi. Per limitare i “danni” dalla Serie D, la proposta infine è quella di bloccare i ripescaggi. Una soluzione che, per usare un eufemismo, non trova d’accordo Cosimo Sibilia, presidente della LND.

La quarta promossa? Tra le decisioni prese, o per meglio dire proposte, dall’assemblea dei 60 club di C, anche la promozione di una quarta squadra. Come da format, peraltro. Ma con quale criterio? In un quadro di grandissima compattezza, è questa l’unica votazione che ha fatto registrare una spaccatura: 23 voti per il merito sportivo, 16 per la disputa dei playoff, in un mare di astensioni (perché molti club non coinvolti hanno fatto questa scelta) e col voto contrario della Reggiana, unica società a distinguersi dal roster di terza serie.

Ora palla alla FIGC. La posizione compatta della Lega Pro, nonostante alcuni distinguo, passerà ora al vaglio del Consiglio Federale. Impossibile non tenere conto di una votazione così chiara, difficile che tutte le richieste vengano accolte. Peraltro sulla quarta promossa, ammesso che ci sarà davvero, la FIGC dovrà prendere una vera e propria posizione, anche perché sul punto la maggioranza assoluta non è arrivata. Le altre votazioni? Lo stop al campionato sarà ratificato, il blocco delle retrocessioni ha più possibilità di passare, mentre quello dei ripescaggi dalla Serie D farà i conti con l’altissima percentuale di voti a disposizione dei dilettanti.