La Sicilia: "Catania, a rischio anche il 2° posto"

© foto di Ospiti

Sconfitta pesantissima per il Catania ieri sera nel derby contro il Trapani. Uno stop che non solo permette al Lecce di prendere il largo verso la promozione diretta, ma che ha rimesso in discussione anche il secondo posto della formazione di Cristiano Lucarelli. "Non basta uno stadio 'Massimino' strapieno e festante per spingere il Catania alla vittoria. Il derby lo vince meritatamente il Trapani che, con questi tre punti, vola al 2° posto. Inutile il gol di Lodi su rigore nel finale" è il commento proposto da La Sicilia in prima pagina quest'oggi.