La Sicilia: "Catania, reintegrati capitan Biagianti, Bucolo e Marchese"

© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna de La Sicilia apre la pagina sportiva con la scelta del Catania di reintegrare i tre giocatori messi fuori rosa nella prima parte del campionato: "Tutto è bene quel che finisce bene. Una decisione sicuramente saggia quella presa dall'amministratore delegato rosazzurro, Pietro Lo Monaco. Ci riferiamo al reintegro in rosa di Marco Biagianti, Rosario Bucolo e Giovanni Marchese, che erano stati allontanati, i primi due per motivi disciplinari, il terzo per alcune divergenze economiche. In ogni caso, quello della dirigenza del Catania non va assolutamente interpretato come un segnale di cedimento ma di una decisione presa nell'interesse e nel bene del Catania".