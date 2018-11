La Sicilia, Catania: "Rossazzurri, in Campania si torna al 4-2-3-1"

"Rossazzurri, in Campania si torna al 4-2-3-1": si occupa del Catania il quotidiano La Sicilia, con la trasferta di Castellammare di Stabia ormai prossima.

Che analizza poi: "Perché tornare al 4-2-3-1? Per aggredire maggiormente la trequarti avversaria e osare. Fino a tentare di vincere per cancellare le due sconfitte recenti. Perché preferire il 3-5-2? Per coprire in ampiezza il campo e tentare, nella fase di non possesso, di non commettere errori gravi che possano compromettere l'esito del match. E il 4-3-3? Li servirebbero LLma e Barisic a pieno servizio e da quel che si intuisce, l'argentino non ha ancora i 90 nelle gambe: potrebbe essere convocato, ma non ha ancora un ritmo partita elevatissimo. Sottil dovrà scegliere la soluzione migliore e da quello che trapela pare intenzionato a tornare allo schema di partenza: il 4-2-3-1 che aveva permesso al Catania di violare Rende, di battere la Vibonese al Massimino. E non solo".