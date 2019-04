Fonte: Tuttoc.com

© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

I due punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale al Bisceglie regalano più di un sorriso alla Sicula Leonzio. I bianconeri, infatti, da quest'oggi sono matematicamente salvi. Per il club di Lentini 39 punti in classifica contro i 26 dei pugliesi. Tredici lunghezze di distanza a cinque giornate dal termine ma i pugliesi devono ancora osservare il turno di riposo. Per i nerazzurri, solamente dodici punti disponibili da qui alla fine: matematicamente impossibile per i nerazzurri raggiungere i siciliani che così non avranno patemi d'animo dopo il cambio di regolamento dei playout.