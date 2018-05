La Stampa sull'Alessandria: "È il giorno del presidente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È il giorno del presidente: nascono i nuovi grigi": apre così la pagina sportiva dedicata all'Alessandria, La Stampa, in un giorno clou per il futuro della truppa piemontese.

Più nello specifico: "Luca Di Masi rompe gli indugi: oggi alle 14,30, al Moccagatta, il presidente dei grigi detterà le linee per la prossima stagione. Si è mosso con anticipo rispetto allo scorso campionato e ancor più nel confronto con il 2016, quando trascorse più di un mese tra la sconfitta di Foggia e le parole del patron. Se ne saprà di più sulla scelta dell’allenatore, che non sarà Marcolini: determinanti un mix tra sirene della serie B (Avellino in primis) e la volontà della dirigenza di dare altro impulso alla guida tecnica. Diverso invece il discorso sul ds Cerri. Unico «sopravvissuto» della gestione Sensibile, il dirigente potrebbe avere un duplice compito: continuare la linea intrapresa a gennaio (cioè oculatezza sugli ingaggi e cessioni mirate) e rimpolpare l’organico che al 30 giugno vedrà 14 giocatori in partenza".