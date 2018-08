"Si riuniscono consiglio e società di C. La prima giornata forse a metà settembre". Così La Stampa anticipa l'attesa giornata che si concluderà con un altro rinvio per l'inizio del torneo di Serie C. La linea è stata tracciata da Gabriele Gravina, presidente Lega pro: posticipare la data di presentazione del calendario, che in teoria era previsto oggi, e quindi anche il via al campionato.