La Ternana a caccia del record: può divenire l'unico club che centra 12 vittorie consecutive

Undici vittorie consecutive, e primato nella graduatoria del Girone C di Serie C: non finisce di stupire la Ternana di mister Cristiano Lucarelli, che proprio domenica, battendo l'Avellino, ha battuto il record della formazione della stagione 1953-54, che si era fermata a 10 successi consecutivi nel torneo regionale.

Ma un altro record può essere battuto, a patto che domenica arrivi la vittoria interna contro la Turris: in caso di tre punti, le Fere sarebbero l'unica squadra di C ad aver centrato 12 vittorie di fila in un campionato.

Con le 11 finora ottenute, gli umbri, come sottolineato dal Corriere dell'Umbria, hanno infatti eguagliato il Cittadella della stagione 1999-2000 e la Reggina della passata stagione, ma uno step in più può esser fatto...