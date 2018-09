La Ternana non ci sta: pronta impugnazione al Consiglio di Stato

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

Serie B, il Foggia batte il Padova in rimonta. Risultati e classifica

Le pagelle del Padova - Ravanelli invalicabile, attacco in ombra

Pescara, Monachello in dubbio per Padova

Hellas Verona, lesione al bicipite femorale per Almici

La Gazzetta dello Sport: "Palermo, via Tedino, torna Stellone"

Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Venturato. Multa per il Brescia

Spezia, sirene dall'estero per l'attaccante Okereke

Crotone, i convocati di Stroppa: out Cuomo, rientrano in quattro

Spezia, elongazione al bicipite femorale per Pierini

Carpi, scarico per i calciatori utilizzati a Perugia

La Ternana non si ferma: dopo la decisione del TAR, che oggi ha respinto i ricorsi contro la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, il club umbro sarebbe pronto all'impugnazione in Consiglio di Stato, che potrebbe essere presentata già domattina. Lo riporta ternananews.it . Ricordiamo che domani i club interessati discuteranno nuovamente la questione innanzi al TFN.

