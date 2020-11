La Ternana si gode la rinascita di Falletti. L'uruguayano è tornato quello dei bei tempi

vedi letture

Dopo l’addio nel 2017 la stella di Cesar Falletti si era un po' offuscata. Il fantasista uruguayano infatti non era riuscito a sfondare con la maglia del Bologna, che lo aveva acquistato assieme al connazionale Felipe Avenatti, e anche le avventura con Palermo e Club Tijuana non erano state all’altezza di quanto fatto a Terni nel biennio 2015-17. Così questa estate il calciatore aveva deciso di tornare dove tutto era iniziato sperando di potersi rilanciare a magari aiutare la Ternana a riconquistare la Serie B. E finora la scelta si è rivelata più che azzeccata.

Falletti è infatti tornato il trascinatore di un tempo e ritrovato quella confidenza con la porta avversaria che sembrava perduta. Sono già sei le reti in undici presenze di campionato del classe ‘92 che ha anche sfornato tre assist per i compagni. Numeri eccezionali per un trequartista che nell’ultima gara, contro il Bari rivale per il primo posto in classifica, non è andato a segno, ma ha illuminato lo stesso il gioco con due assist nel 3-1 con cui gli umbri si sono imposti sui pugliesi portando a 7 (ma con una gara in più) i punti di distacco in classifica.