La Triestina vince e tiene aperta la lotta promozione. Tutti i risultati

© foto di Federico Gaetano

Colpo esterno della Triestina, che si porta a -5 dal Pordenone capolista. I giuliani battono 2-0 il Feralpisalò e tengono aperta la lotta promozione con i Ramarri, nel girone B di Serie C. In zona playoff, sfiora il colpo la Fermana, che pareggia però 1-1 contro l'Imolese portandosi a quota 47, ma del mezzo passo falso dei rossoblù, a quota 58, non ne approfitta il SudTirol che tiene quota 55, dopo il k.o. interno contro il Renate che, imponendosi per 0-1, si porta a 38 lunghezze, le stesse della VirtusVecomp Verona, reduce dal pareggio di Fano per 1-1. Non si fanno male Giana Erminio e Ternana, che con lo 0-0 di Gorgonzola si portano a 41 e 40 punti.